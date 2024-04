Um homem de 42 anos foi detido pela equipe da Polícia Militar de Trânsito (Ptran) após exibir uma arma de fogo em um bar na cidade de Vilhena. Além de estar armado, o suspeito pilotava uma motocicleta embriagado.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a PM foi acionada pela central de operações para atender a uma ocorrência em um bar, onde supostamente um homem teria exibido uma arma de fogo e, em seguida, saído do local em uma motocicleta Yamaha/Lander de cor preta, com uma mulher na garupa.

Com base nas características do veículo e dos suspeitos, uma guarnição estava em patrulhamento pela linha 135, quando foi informada de que a guarnição Ptran havia abordado um veículo com as características mencionadas e encontrado com o condutor uma arma Calibre 9mm municiada, incluindo um carregador sobressalente com munições intactas e uma cápsula vazia.

O homem disse aos policiais que teve uma divergência no bar em relação ao valor cobrado na comanda e saiu do local.

O condutor apresentava odor e fala característicos de embriaguez, além de dificuldades motoras, e foi convidado a fazer o teste do bafômetro, que indicou um resultado de 0,66 mg de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, confirmando a embriaguez.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.