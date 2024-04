O cargo foi transferido do tenente-coronel PM Helberth Aldimas Soares Ferreira ao tenente-coronel PM Ivan Cezar Vian. Aldimas, em sua despedida, agradeceu o apoio das instituições públicas e privadas, oficiais e praças do Batalhão, “expressando o desejo de sucesso e prosperidade a todos os militares do 3º Batalhão e que continuem a servir com honra, coragem e disciplina, mantendo inabaláveis os pilares da PM e o compromisso com a segurança e bem-estar de nossa sociedade”.

Durante a solenidade, o comandante substituído foi homenageado com uma lembrança entregue pelo coronel PM Braguin, comandante-geral da PMRO, em alusão aos excelentes serviços prestados no 3º BPM, e teve sua foto adicionada à galeria dos ex-comandantes. O coronel PM Braguin destacou os relevantes serviços prestados pela Polícia Militar no município de Vilhena e região, falou sobre os índices positivos no combate à criminalidade e encerrou, firmando o compromisso da Polícia Militar de continuidade e avanço nos trabalhos de servir e proteger a população do Estado de Rondônia.

No elogio consignado pelo Comandante Regional de Policiamento III, coronel PM Diego Carvalho, este destacou as inúmeras realizações do tenente-coronel PM Aldimas enquanto esteve comandando o 3º Batalhão. “Mudança e reforma da sede da Formação Sanitária, construção do Centro de Treinamento, reforma e pintura da 1ª Companhia, aquisição de equipamentos de informática, entre outros benefícios para o Batalhão, demonstrando uma capacidade excepcional de liderança e execução”.

NOVO COMANDANTE

Ao ser nomeado para comandar o 3º Batalhão em Vilhena, o tenente-coronel PM Ivan Vian estava comandando o 4º Batalhão em Cacoal. Além da formação militar, é bacharel em Segurança Pública e acadêmico do Curso de Gestão Pública pela Unifael. Possui o Curso de Unidade Especializada de Fronteira, Estágio instrutor de técnicas policiais em dupla e capacitação em defesa civil.