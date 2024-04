No sábado (13) durante uma ação Cívico-Social realizada através da união do 6º Batalhão de Infantaria de Selva do Exército, Governo de Rondônia, a deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos), a Prefeitura do município, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e o Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM), os moradores de Guajará-Mirim receberam atendimentos médicos.

Além da ação de saúde, o dia contou com apresentações culturais, brincadeiras para crianças, sorteios e corte do tradicional bolo de metro em comemoração aos 95 anos da cidade.

O evento iniciou às 8h com muitos atendimentos de saúde resultando em mais de 700 pessoas atendidas, incluindo consultas com médicos generalista, dermatologista, cardiologista, urologista, nutricionista, psiquiatra, atendimento odontológicos, vacinas, testes rápidos, preventivo contra câncer de colo do útero, eletrocardiograma e atendimentos assistente social. Além de kits de higiene bucal distribuídos e atendimentos da Junta Militar.

A manhã e tarde também contaram com exposições das forças armadas, brincadeiras, pipoca, algodão doce e muita diversão para as crianças. Às 17h iniciou uma cerimônia de comemoração em alusão aos 95 anos do município que acontece todo dia 10 de abril, estiveram presentes diversas autoridades e a população.

O momento ocasionou em apresentações das bandas do CTPM e Exército, também os grandes shows dos Bois-Bumbás Malhadinho e Flor do Campo. Além de sorteios de diversos brindes. Na finalização do evento foi cantado o parabéns à Guajará-Mirim e o corte do tradicional bolo de 9,5 metros.