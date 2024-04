Um motorista residente em Vilhena foi encaminhado ao hospital após envolver-se em um acidente na noite desta quarta-feira, 17, na BR-364, entre Pimenta Bueno e Cacoal.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da carreta, identificado como Ítalo, de 26 anos, seguia pela rodovia no sentido Vilhena quando foi atingido por outro caminhão no sentido contrário.

Em decorrência do impacto, o motorista ficou preso nas ferragens, exigindo a intervenção do Corpo de Bombeiros para resgatá-lo e encaminhá-lo ao hospital de Cacoal.

A prontidão e eficiência das equipes de emergência desempenharam um papel crucial na garantia de um atendimento rápido e adequado ao motorista envolvido neste incidente.

