Uma mulher de 31 anos foi detida pela Polícia Militar (PM) após furtar três estabelecimentos comerciais no mesmo dia, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a PM foi acionada em um supermercado situado na Avenida Tancredo de Almeida Neves, no bairro Jardim Eldorado, onde uma mulher havia sido flagrada furtando um frasco de perfume.

A suspeita foi abordada e em uma bolsa feminina de cor marrom havia três barras de chocolate Alpino, dois potes de chocolate Nutella, um pote de chiclete, sete bijuterias novas com etiquetas e um frasco de perfume da marca Luna.

Indagada, a suspeita negou que havia furtado os produtos. Contudo, o fiscal do supermercado confirmou o furto do perfume.

Todavia, as bijuterias estavam com etiquetas de uma loja no centro da cidade e, com isso, os militares foram ao local e constataram com a gerente do estabelecimento que as bijuterias eram da loja e haviam sido furtadas.

Ainda durante o registro da ocorrência, os policiais descobriram que os chocolates em barras e as Nutellas também haviam sido furtados em outra loja, também no centro.

Diante dos fatos, a suspeita foi conduzida para a delegacia de Polícia Civil.