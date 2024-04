Um homem de 19 anos foi detido após uma fuga frenética pelas ruas da cidade de Vilhena. Com ele, a Polícia Militar encontrou porções de maconha, das quais ele confessou que fazia delivery. Além disso, a motocicleta que o suspeito usava tinha registro de roubo/furto, além da placa adulterada.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição realizava patrulhamento de rotina pelo residencial Maria Moura, quando os militares observaram um homem que conduzia uma motocicleta modelo Bros preta. Ao perceber a presença da viatura, o condutor acelerou e empreendeu uma fuga alucinada por diversas ruas e avenidas, transgredindo todas as leis de trânsito. Ele foi perseguido pela guarnição e outras viaturas que vieram em apoio.

Contudo, após algum tempo de fuga, o motociclista perdeu o controle de direção em uma rua do bairro Parque Industrial Novo Tempo (setor 19), abandonou o veículo e continuou a fuga a pé, pulando muros, invadindo quintais e correndo até em cima de casas, onde chegou a quebrar várias telhas.

Após algum tempo, os militares fecharam o cerco e o suspeito foi detido escondido no quintal de uma casa no mesmo bairro.

Durante a revista ao suspeito, foi localizado em suas vestes um invólucro contendo uma substância que aparentava ser maconha.

Indagado sobre o motivo da fuga, o suspeito disse que havia comprado o veículo por R$ 5 mil e sabia que era roubado. Ele também admitiu ter colocado uma outra placa para poder circular sem problemas. Disse ainda que a negociação do veículo foi feita no pátio de um posto de combustível na cidade e se recusou a identificar a pessoa que havia vendido para ele.

Após uma busca no sistema, foi constatado que o veículo tinha registro de roubo/furto no dia 24 de março de 2024. Questionado sobre a droga localizada em seu bolso, o suspeito admitiu ter saído apenas para realizar a entrega da maconha, que deveria acontecer no residencial Maria Moura, mas se negou a fornecer o endereço exato.

O suspeito também relatou que em sua residência havia mais drogas, e disse: “A casa já caiu mesmo”. Ele levou os militares ao seu endereço, onde, ao chegar, os policiais observaram um cão de grande porte amarrado e com marcas de maus tratos, sem água, sem comida e muito magro. Os militares soltaram o animal e providenciaram água e comida com a ajuda de vizinhos.

Dentro da casa, após uma busca, foi localizado em uma cômoda do quarto duas porções de maconha com embalagem idêntica à que foi encontrada no bolso do suspeito, além de uma balança de precisão e vários sacos plásticos utilizados para embalar a droga para a comercialização. Além disso, foi encontrada na cozinha, em cima de um armário, uma arma de pressão (simulacro).

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil.