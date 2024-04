Em entrevista ao Extra de Rondônia, o secretário de saúde do estado de Rondônia, Jefferson Rocha, compartilhou detalhes sobre os esforços para reestruturar e fortalecer o sistema de saúde, destacando os avanços recentes e os desafios enfrentados pela região.

O secretário ressaltou a necessidade de descentralizar os serviços de saúde, expandindo o atendimento para além da capital, Porto Velho. Ele destacou o papel crucial de Vilhena como exemplo, onde investimentos significativos estão sendo direcionados para reativar serviços essenciais, como cirurgias ortopédicas, que têm impacto direto na qualidade de vida dos pacientes.

Jefferson Rocha, que está em seu segundo mandato junto ao governador Marco Rocha há um ano e quatro meses, expressou a urgência de modernizar as políticas de saúde, que por muito tempo foram negligenciadas. Ele enfatizou a importância de estabelecer parcerias com organizações do terceiro setor e profissionais especializados para enfrentar questões críticas como cardiologia, neurologia e ortopedia, áreas que sofrem com o alto número de acidentes diários.

Rocha também mencionou os desafios de atrair especialistas médicos para o estado, citando a dependência anterior de voos semanais para São Paulo, Paraná e Santa Catarina para tratamentos especializados. Ele enfatizou o impacto positivo da regulação centralizada, que direciona os pacientes para os locais adequados de tratamento, garantindo uma melhor qualidade de atendimento e reduzindo longos períodos de espera.

Ao abordar o futuro da saúde em Rondônia, o secretário destacou a necessidade urgente de mais investimentos, considerando o subfinanciamento crônico enfrentado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Ele mencionou planos estratégicos abrangentes que demandam recursos adicionais para implementação eficaz, visando alcançar uma cobertura mais abrangente e de qualidade para toda a população.

Por fim, Jefferson Rocha compartilhou o orgulho dos avanços realizados na área de transplantes no estado, incluindo o recente sucesso no transplante de órgãos e a notoriedade internacional conquistada pela excelência em serviços de saúde.

Ele expressou otimismo em relação aos planos de expansão futura, buscando melhorar continuamente o acesso e a qualidade dos cuidados médicos em Rondônia. Considerando o compromisso do governo estadual em superar desafios e transformar positivamente o cenário da saúde em Rondônia, buscando alcançar uma saúde pública de excelência e acessível a todos os cidadãos do estado.