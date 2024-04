Quase mil pacientes com problemas de catarata e pterígio foram operados no Hospital Regional de Vilhena, num mutirão de cirurgias que ocorre desde o último dia 5. No total, foram realizados 690 procedimentos de catarata e outros 261 de pterígio.

As cirurgias foram efetivadas com o investimento de R$ 4 milhões destinado pelo deputado Ezequiel Neiva, numa ação inédita no Sul do Estado. Além de pacientes de Vilhena, o mutirão atendeu as demandas de Colorado do Oeste, Cerejeiras, Corumbiara, Chupinguaia, Pimenteiras e Cabixi. E, de acordo com o secretário de Saúde de Vilhena, Wagner Borges, as cirurgias propostas com o recurso destinado pelo deputado atingiram 100% a meta estipulada.

Ezequiel Neiva explica que as cirurgias fazem parte do Programa Agiliza Saúde, do Governo do Estado. O parlamentar afirmou que Vilhena está mostrando porque hoje é referência na saúde. “Agradeço ao governador Marcos Rocha pela liberação da emenda parlamentar no valor de R$ 4 milhões, ao prefeito Flori Cordeiro e a todos os profissionais envolvidos nesse mutirão”, destacou.

Neiva frisou ainda, que as cirurgias solucionaram o problema de centenas de pacientes, amenizando a dor e sofrimento de tantas famílias. “Muitos pacientes corriam o risco de não enxergar”, afirmou.

Cirurgias ortopédicas

O deputado disse que o investimento de R$ 4 milhões foi destinado para a realização de cirurgias oftalmológicas e ortopédicas, de joelho. Para esses procedimentos, a meta é de 240 cirurgias, sendo que 22 foram realizadas.

Ezequiel Neiva ressalta que o investimento também prevê todo o acompanhamento pós-cirúrgico, tanto oftalmológico quanto as intervenções ortopédicas de joelho.