Durante os meses de março e maio deste ano, uma iniciativa singular floresceu em Vilhena, município situado na região amazônica brasileira.

A Associação Cultural, Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Diversidade Amazônica (ACEMDA), em colaboração com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), promoveu a “2ª Oficina de Artes Criativas: Saberes Amazônicos”, destinada aos alunos da Escola Estadual Shirlei Ceruti.

Nesse projeto inovador, 90 jovens vilhenenses foram agraciados com a oportunidade ímpar de participar de uma oficina de grafite, uma forma de arte urbana que tem ganhado cada vez mais espaço como expressão cultural e social. Além do grafite, o programa incluiu oficinas de fotografia e artesanato, proporcionando aos participantes uma imersão multifacetada no universo das artes. A oficina de grafite, ministrada de forma gratuita, não se limitou apenas à transmissão de conhecimentos teóricos, mas mergulhou profundamente nas práticas essenciais para o desenvolvimento das habilidades artísticas dos alunos.

Ao término do curso, todos os participantes foram agraciados com certificados de participação, reconhecendo não apenas seu envolvimento, mas também seu empenho e dedicação no processo de aprendizado. Andréia Machado, presidente da ACEMDA, ressaltou a relevância desse projeto na formação integral dos jovens, fornecendo-lhes ferramentas valiosas para explorar e aprimorar seus talentos artísticos.

“Agradeço profundamente aos servidores e aos alunos da Escola Shirlei Ceruti pelo apoio e engajamento neste projeto. Expresso também minha gratidão ao CMDCA de Vilhena pela parceria na realização deste programa, que está desempenhando um papel crucial ao oferecer conhecimentos práticos e estimular habilidades criativas nos adolescentes. Através da arte, buscamos não apenas promover a expressão de sua identidade cultural, mas também expandir suas perspectivas de futuro”, enfatizou Andréia Machado.

A colaboração entre diversas instituições e o compromisso demonstrado pelos envolvidos evidenciam uma sólida dedicação ao desenvolvimento educacional e cultural dos jovens vilhenenses. Por meio de iniciativas como esta, proporcionamos oportunidades tangíveis para o crescimento pessoal e profissional da próxima geração, capacitando-os a expressar-se artisticamente e a contribuir de forma significativa para o tecido cultural e social de sua comunidade.

