Nesta manhã de quinta-feira, 9 de maio, a Câmara Municipal de Vilhena se encheu de celebração e gratidão em honra ao Dia das Mães.

Um evento especial, organizado pelo Gabinete da Presidência e Cerimonial da Câmara, com o apoio crucial da Escola do Legislativo, assessores e os vereadores vilhenenses, proporcionou momentos marcantes para dezenas de servidoras da Câmara e mães de todos os funcionários do Legislativo.

As homenageadas foram recebidas com um farto café da manhã, para iniciar o dia com energia e alegria. Além disso, receberam tratamento de beleza, com cuidados especiais para os cabelos e maquiagem, proporcionando um momento de relaxamento e mimos. Para eternizar esses momentos especiais, um painel decorado exclusivamente para a ocasião foi montado, permitindo que as mães e servidoras registrassem memórias preciosas em fotos.

A presença dos vereadores e vereadoras foi notável, demonstrando o apoio e reconhecimento da importância desse evento para a comunidade legislativa de Vilhena. Em nome de todos, o presidente Samir Ali expressou seus parabéns à equipe responsável por promover o evento, destacando o carinho e dedicação dedicados para tornar essa celebração memorável.

A festa do Dia das Mães da Câmara Municipal de Vilhena foi enriquecida graças à colaboração de diversas empresas e profissionais de áreas variadas. Empresas como Dona Millu Crochê, Cantinho Delas Joias, Ângela Leão Acessórios, Romênia, Vintage, Ju Santana, Bianca Fonseca, Boticário, Bronze Elizabeth Mascovich, Fastescova, Amazon Serigrafia, e Vera Tesser, representando a marca Mary Kay, contribuíram para tornar esse momento ainda mais especial e memorável. Os looks ficaram por conta da design de moda Nívea Louise e a fotógrafa Dani Belo produziu os belos retratos das mães e demais presentes.

O Dia das Mães na Câmara Municipal de Vilhena não foi apenas uma celebração, mas uma demonstração de reconhecimento e gratidão às servidoras e mães que desempenham papéis essenciais na comunidade legislativa. A colaboração entre o Gabinete da Presidência, Cerimonial, Escola do Legislativo, vereadores e parceiros comerciais resultou em um evento marcante, repleto de amor, cuidado e alegria.

