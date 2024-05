A Secretaria Municipal de Saúde (Semus), através do Serviço de Assistência Especializada e do Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA), promoveu nos dias 7 e 8 de maio uma campanha de testagem em massa no Centro de Ressocialização Cone Sul de Vilhena.

De acordo com a coordenadora Francilene Rover, a iniciativa contou com a participação de uma equipe multidisciplinar, com enfermeiros, bioquímicos e residente em farmácia, visando testar o maior número possível de pessoas no sistema prisional para detectar casos positivos e oferecer tratamento adequado.

Ao todo, 303 detentos receberam atendimento. “Realizamos testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites B e C, dos quais 58 apresentaram resultado positivo para Sífilis e 04 para Hepatite”, informou Rover.

Nos casos positivos, a equipe forneceu os laudos e a equipe de enfermagem do Centro de Ressocialização ficará responsável por coletar amostras e encaminhar os detentos ao Laboratório Municipal para testes complementares e acompanhamento dos casos.

SERVIÇO

A Semus informou que prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para combater a propagação de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Em casos de HIV, além do preservativo como método preventivo, o Ministério da Saúde (MS) também disponibiliza a PrEP (Profilaxia Pré-Exposição) como uma alternativa para evitar a infecção pelo vírus.

A Secretaria também disse que, em Vilhena, o medicamento está disponível no SAE/CTA. Ele é recomendado para pessoas que não têm HIV, mas que estão expostas a um maior risco de contrair a infecção devido às suas práticas sexuais, sorologia do parceiro e outras vulnerabilidades.

Há também a Profilaxia Pós-Exposição (PEP), que é uma medida de prevenção de urgência para ser utilizada em situações de risco à infecção pelo HIV, como acidentes de trabalho envolvendo materiais perfurocortantes, comuns entre os profissionais de saúde.

Além disso, são oferecidos exames específicos para Sífilis, bem como testes rápidos para HIV, Hepatites B e C. Os testes rápidos também podem ser realizados em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA24h) em caso de emergência.

O SAE/CTA está localizado na Rua Porto Velho, nº 178, bairro 5º BEC, das 7h às 13h. Para contato, ligue (69) 3322-4216.