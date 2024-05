O Rio Grande do Sul está em alerta e a sociedade civil brasileira não tem medido esforços para auxiliar os sulistas neste difícil momento em que as enchentes tomam conta de municípios inteiros.

Entendendo que toda ajuda é importante neste momento de calamidade, a Associação Rondoniense de Municípios (AROM), através do seu presidente Hildon Chaves, prefeito de Porto Velho, em conjunto com a deputada estadual Ieda Chaves e a Eucatur, lançou a campanha ‘SOS Rio Grande do Sul’, com o intuito de arrecadar doações que serão enviadas com urgência para o RS através dos automóveis da empresa de turismo.

A UNIÃO FAZ A FORÇA

Em coletiva de imprensa, o prefeito Hildon Chaves enfatizou a importância da união e da solidariedade neste momento crítico. A mobilização, que contou com a participação da deputada Ieda Chaves, da primeira-dama Joliane Fúria de Cacoal e das primeiras-damas dos municípios rondonienses, demonstra o compromisso da sociedade em auxiliar os atingidos pelas enchentes.

“Houve uma movimentação com todas as primeiras-damas de Rondônia e também, através da AROM aqui, com todos os prefeitos também. É um momento de união, um momento de solidariedade com essa tragédia que está acontecendo com nossos irmãos do Rio Grande do Sul”, explicou Hildon.

O prefeito Adailton Fúria, que também esteve presente na coletiva, parabenizou a iniciativa da empresa Eucatur, que será responsável por levar todas as doações ao estado gaúcho:

“Parabenizar a deputada Ieda por essa iniciativa junto com as primeiras-damas (…) O grupo Eucatur, a gente sabendo das dificuldades desde o início, buscando saber como seria essa logística de transporte e vem a Eucatur, trazendo para nós essa possibilidade que vai ajudar muito”.

TODA AJUDA É IMPORTANTE

A primeira-dama Joliane destacou que Cacoal também estará fazendo sua parte na arrecadação de doações para o “SOS Rio Grande do Sul” e convocou toda a sociedade civil para fazer sua parte:

“Quero dizer a todos vocês que lá no município de Cacoal nós também estamos fazendo uma grande mobilização, o ponto de coleta vai ser lá na SEMAST (Secretaria Municipal de Ação Social e Trabalho), quero então sensibilizar a todos os empresários, todo o povo de cacoal e a todo o povo rondoniense: vamos unir as nossas forças e vamos ajudar o Rio Grande do Sul”.

AUXÍLIO DA EUCATUR

A empresa Eucatur, com sua extensa malha rodoviária que abrange o Rio Grande do Sul, se responsabiliza pelo transporte das doações. Acir Gurgacz e representantes da empresa destacaram a urgência da situação e a importância da parceria para auxiliar as vítimas das enchentes.

SOS RIO GRANDE DO SUL – COMO E ONDE DOAR

Cada município terá a sua forma de arrecadação e local de coleta. Em Porto Velho, você pode deixar os objetos que serão doados na sede da Associação Rondoniense de Municípios (AROM) e no prédio do relógio onde fica localizada a prefeitura.

Estarão sendo recebidos alimentos não perecíveis, águas, roupas, objetos de higiene pessoal, ração, cobertores e outros produtos necessários para o cotidiano dos afetados.

ENDEREÇO AROM: Endereço: Av. Farquar, 2985 – Panair, Porto Velho – RO

ENDEREÇO PRÉDIO DO RELÓGIO: . Av. 7 de Setembro n. 237 com Av. Farquar, S/N