Na manhã de quarta-feira, 8, representantes dos municípios de Cerejeiras, Corumbiara e Cabixi, juntamente com diretores das Associações Empresariais e representantes das Prefeituras, reuniram-se na sede da Associação Empresarial de Cerejeiras (ACIC) para discutir soluções para os desafios enfrentados na área da Segurança Pública.

O presidente da ACIC, Mesaque de Angeli Moura do Prado falou com exclusividade ao Extra de Rondônia sobre o assunto.

Segundo ele, um dos principais problemas levantados durante a reunião foi a falta de policiais efetivos na região, com mais de uma década sem realização de concursos públicos para a Polícia Militar. Em busca de soluções, diversas sugestões foram debatidas: Proposta de pagamento de horas extras para policiais trabalharem em folga, seguindo o exemplo de Vilhena, visando aumentar o efetivo policial em atividade; Preocupação quanto à gestão e monitoramento de câmeras de segurança, caso sejam instaladas devido ao baixo efetivo policial, levando à sugestão de implementação do sistema de Alarme de Rua – Vizinho Solidário (Vizinhos de Olho); Investimento por parte dos municípios em iluminação pública, câmeras de segurança e limpeza das ruas como medidas auxiliares para aumentar a sensação de segurança na comunidade; Recomendação para as empresas que instalarem câmeras direcioná-las para pontos estratégicos, contribuindo para a vigilância eficaz do espaço urbano.

Angeli Prado explica que uma ideia promissora surgiu durante a discussão: a formação de uma comissão composta por representantes de todos os municípios do Cone Sul que terá a responsabilidade de debater ideias, monitorar a situação da segurança pública na região e propor soluções para os desafios enfrentados. Composta por dois representantes de cada município, a comissão contará com a participação de pessoas representando as associações comerciais e a gestão pública.

Para garantir um diálogo eficiente e embasado, a comissão estará em contato direto com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, buscando dados e esclarecimentos sempre que necessário.

A próxima reunião está marcada para o mês que vêm, onde serão discutidas pautas e medidas concretas para promover a segurança pública na região do Cone Sul.