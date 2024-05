Um homem identificado pelas iniciais T.S.A., de 26 anos, foi vítima de tentativa de homicídio ao tentar comprar drogas em uma boca de fumo no bairro Cristo Rei, em Vilhena. A vítima está internada e seu estado é delicado.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi comunicada de que na Rua 102-09, no bairro Moises de Freitas, havia um homem ferido e sangrando.

Uma guarnição foi enviada ao local e encontrou a vítima com ferimentos provenientes de arma de fogo, incluindo no tórax, na cabeça, no antebraço direito e no pulso esquerdo.

Enquanto aguardava a chegada do Corpo de Bombeiros para prestar socorro, a vítima relatou aos policiais que é dependente químico e que tinha ido a uma boca de fumo na Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral), no bairro Cristo Rei, para comprar crack.

Segundo a vítima, ao chegar ao local, foi recebido por um homem identificado pelas iniciais O.A.S., de 40 anos, que se apresentou como responsável pela boca de fumo.

O homem teria dito à vítima que, por ter chegado recentemente à cidade, precisaria cometer um assassinato para poder comprar a droga desejada, pois o bairro pertencia à facção criminosa Tropa da Revolução (TDR).

Em seguida, O., acompanhado de seu filho M., de 18 anos, levaram a vítima até uma mata nos fundos do bairro Cidade Verde II, onde ambos estavam armados. Eles então apontaram as armas para a cabeça da vítima e dispararam.

Apesar de ferido na cabeça, a vítima conseguiu fugir, enquanto os agressores disparavam mais tiros antes de fugirem.

Depois de perceber que os atiradores não estavam mais por perto, a vítima foi até o bairro Moisés de Freitas e pediu socorro, acionando a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

Com base nas informações da vítima, a guarnição foi até o local indicado e encontrou os suspeitos. No imóvel, foram encontradas as armas usadas no crime, além de três adolescentes. Um deles portava oito invólucros de substância aparentando ser pasta base de cocaína (crack), acondicionados em um frasco, e outro portava uma pequena bolsa contendo a quantia de R$ 1.419,00, além de US$ 25,00 dólares canadenses, provavelmente provenientes da venda de drogas.

Durante o registro da ocorrência, foi descoberto que o responsável pela boca de fumo atribuía uma função específica a cada um dos adolescentes presentes no local, sendo um responsável pela entrega da droga e outro pela coleta do dinheiro.

Além disso, foram encontrados uma bicicleta que a vítima teria utilizado para chegar à boca de fumo, uma parafusadeira amarela e preta da marca Brushiess e seis smartphones, cuja procedência nenhum dos envolvidos soube informar.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos e apresentados na delegacia de Polícia Civil.