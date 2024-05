Danilo, Helena e Helyza Gonçalves de Sena são irmãos de Vilhena, residentes do Bairro Alto dos Parecis, que, incentivados por seus pais, mergulharam no mundo do empreendedorismo desde tenra idade.

Com o sonho de um dia abrir uma confeitaria, essas crianças estão contando sua história inspiradora em um eBook. Sua jornada começou há pouco mais de um ano e continua a todo vapor enquanto eles perseguem seu sonho.

A jornada empreendedora dos irmãos começou quando seu pai os introduziu ao conceito de empreendedorismo, mostrando-lhes vídeos informativos sobre o tema. Em um momento decisivo, seu pai lhes deu um desafio emocionante: transformar R$ 150 em mais dinheiro. Animados com a oportunidade, os irmãos começaram a buscar ideias de negócios, considerando desde a venda de biscoitos caseiros até a confecção de pulseiras artesanais. No final, optaram por vender doces.

Com uma ideia única de anexar mensagens de Deus a cada doce, os irmãos começaram a preparar seus produtos. Com a ajuda de seu pai, eles criaram mensagens edificantes da Bíblia para acompanhar cada doce, tornando sua oferta não apenas saborosa, mas também inspiradora.

Enfrentando desafios comuns a qualquer empreendimento, como a falta de interesse de algumas pessoas e preocupações com os preços, os irmãos persistiram, aprendendo e adaptando-se ao longo do caminho. Seu esforço valeu a pena quando começaram a atrair clientes fiéis, encantados não apenas com seus doces, mas também com as mensagens positivas que transmitiam.

A jornada empreendedora dos irmãos Danilo, Helena e Helyza é um testemunho inspirador da determinação e criatividade das crianças. Enquanto continuam a vender doces em seu bairro e compartilham mensagens de positividade, estão ansiosos para o que o futuro reserva. Sua história prova que a idade não é uma barreira para o empreendedorismo e esperam que inspire outras crianças a explorar seus próprios empreendimentos. Com uma mistura de trabalho árduo, criatividade e uma dose saudável de positividade, esses jovens empreendedores estão apenas começando sua jornada para realizar seus sonhos.

Contato para encomendas com os irmãos pode ser feito pelo Instagram https://www.instagram.com/irmaosdevalor3/ , ou pelo Zap 69 8419-0206.