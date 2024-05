O Grupo Educacional Aparício Carvalho tem se unido à sua comunidade acadêmica e à população das cidades de Porto Velho, Jaru e Vilhena para ajudar as vítimas da recente tragédia no Rio Grande do Sul.

Em apenas uma semana, por meio de ações e mobilização dos acadêmicos, docentes, colaboradores e da população, o Grupo conseguiu enviar 5 caminhões de donativos para o estado afetado.

A reitora do Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA e Faculdade Metropolitana Dra. Mariana Carvalho, juntamente com o vice-reitor Dr. Maurício Carvalho e o diretor presidente do Grupo Educacional Aparício Carvalho, têm utilizado suas redes sociais para incentivar as pessoas a participarem dessa corrente do bem, utilizando sua voz e visibilidade em prol da causa.

Dr. Aparício Carvalho expressou seu orgulho diante do empenho de todos nessa nobre causa, destacando a união e a solidariedade como pilares fundamentais neste momento. Ele ressaltou o envolvimento dos acadêmicos, professores, equipe e da população das cidades onde as instituições do Grupo estão presentes, que têm se mobilizado para ajudar o estado que tem sofrido tanto.

Para aqueles que ainda desejam contribuir, as instituições do Grupo Educacional Aparício Carvalho continuam atuando como postos de arrecadação:

Em Porto Velho, as doações podem ser feitas no campus da FIMCA e Faculdade Metropolitana, localizado na Rua das Araras, nº241 – Eldorado.

Em Jaru, o campus da FIMCA Jaru, situado na Av. Vereador Otaviano Pereira Neto, 652 – St. 02, também está recebendo doações.

E em Vilhena, as doações podem ser entregues no campus da FIMCA Vilhena, na Rua Marques Henrique, 625 – Centro.

A solidariedade e a participação de todos são essenciais para amenizar o sofrimento das vítimas e ajudar na reconstrução do estado do Rio Grande do Sul.