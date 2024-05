Na manhã desta terça-feira, 14, um motociclista, cujo nome ainda não foi divulgado pelas autoridades, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros após colidir com uma carreta em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o acidente ocorreu na interseção da rodovia com a Avenida Celso Mazutti, próximo à Ciretran, no bairro Jardim Eldorado.

A motoneta e o condutor foram parar debaixo da carreta. O motociclista sofreu ferimentos e foi levado ao pronto-socorro do Hospital Regional.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender à ocorrência.

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>