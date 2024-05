Na manhã desta terça-feira, 14, o vereador Dhonatan Pagani teve seu afastamento oficializado do cargo na Câmara Municipal de Vilhena.

O requerimento, de autoria do próprio parlamentar, foi protocolado logo no início do expediente do Poder Legislativo, dando início ao período de afastamento por tempo indeterminado. O suplente Anderson José Macedo, conhecido como “Traíra” (FOTO), assume a função, após desistência de Rafael Maziero.

De acordo com informações obtidas pelo Extra de Rondônia junto à assessoria de Comunicação da Câmara Municipal e com a Diretoria Legislativa, o pedido de afastamento passa a valer a partir de hoje. A posse do suplente ocorre nos próximos dias, assim que cumprido o rito sucessório.

O motivo do afastamento de Pagani, e outros detalhes pertinentes não foram divulgados, respeitando os trâmites legais e a privacidade do processo. A Câmara Municipal de Vilhena reiterou que seguirá todas as normativas e procedimentos cabíveis durante o período de afastamento do vereador Dhonatan Pagani.

O procedimento de substituição de Pagani passa pela ordem de suplência, na qual o ex-vereador Rafael Maziero é o primeiro colocado. Porém, como ele mudou de legenda, a vaga passará a ser de traíra. No entanto será preciso cumprir o protocolo, convocando primeiro Rafael, e depois que este apresentar sua justificativa para não ocupar o cargo, aí sim Anderson será chamado.

A perspectiva é que isso aconteça no decorrer da semana, apesar de Maziero dispor de 15 dias para se manifestar. Consultado pela reportagem do Extra de Rondônia nesta manhã, Rafael afirmou que não tem interesse em assumir a vaga, nem tampouco está disposto a enfrentar uma eventual disputa judicial em torno da questão.

“Já que há este rito a ser cumprido, eu facilitarei ao máximo a recomposição do Legislativo, e assim que for notificado já encaminho minha decisão de não assumir a vaga”, garantiu.

Portanto, é provável que na sessão da próxima semana o Parlamento já esteja recomposto com seus treze integrantes em Plenário.

>>>Confira requerimento: