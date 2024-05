O acidente foi registrado no final da manhã desta terça-feira, 14, na Avenida Major Amarante, no centro de Vilhena.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a condutora seguia pela Rua Gonçalves Dias, no sentido BR-364, quando, ao acessar a Avenida Major Amarante, perdeu o controle do veículo e colidiu com um poste no centro do canteiro central.

A motorista e uma passageira ficaram em estado de choque e foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.