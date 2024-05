A efêmera tradição do Poder Legislativo em eleger integrantes que já exerceram mandato de vereador em outras cidades pode ser mantida na próxima legislatura em Vilhena, seja através de eventual reeleição de Pedrinho Sanches, que já ocupou a mesma função em Cerejeiras, ou através do ingresso de pré-candidatos que exerceram a vereança em Chupinguaia.

Por enquanto há pelo menos dois políticos que já ocuparam vaga na Câmara Municipal da cidade sulista, sendo que um deles foi até presidente do Parlamento chupinguaiense.

Trata-se dos ex-vereadores Zezinho Mototaxi e Valmir Passsito, sendo que o primeiro entrou no Legislativo de Chupinguaia em 2.019, no lugar de Raquel Louback; enquanto Passito tem em seu histórico político passagem pelo comando da Casa de Leis daquele Município.

Há outros exemplos do passado que mostram que não é tão difícil para políticos com experiência de mandato em outras cidades consigam sucesso em disputas eleitorais legislativas em Vilhena.

Na década de 1990, o folclórico Batista Pitú Barone, o “Gaúcho”, tinha em seu currículo o exercício do mesmo cargo no Paraná e no começo do atual milênio Joaquim Geminiano, que foi vereador em Cerejeiras, conseguiu ser eleito à Câmara Municipal de Vilhena.