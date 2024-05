O ex-deputado federal Natan Donadon, atualmente presidente do AGIR36 em Rondônia, esteve presente no evento de apresentação de pré-candidaturas, à prefeitura de Oribe Junior e nomes à Câmara Municipal, em Ji-Paraná.

Durante a cerimônia, Natan foi convidado a compor a Mesa de Autoridades, onde expressou seu apoio e o do AGIR36 à candidatura de Oribe, considerando-o uma das melhores opções políticas para o futuro do município.

Com vasta experiência política, acumulando três mandatos na Câmara Federal, Natan aproveitou a ocasião para enaltecer as atividades de Neide Coimbra, presidente do AGIR36 em Ji-Paraná, e do seu esposo Volnei Inocêncio. Ele ressaltou a liderança e a habilidade de articulação política do casal, que tem conduzido a agremiação partidária de forma exemplar. “São pessoas queridas e de reconhecimento público que ajudam no desenvolvimento de Ji-Paraná”, disse Natan.

Além de apoiar a candidatura de Oribe Junior, Natan Donadon revelou que o AGIR36 terá uma ampla participação nas próximas eleições municipais em Rondônia, apresentando candidatos tanto para o cargo de vereador quanto para prefeito e vice-prefeito em diversos municípios.

Ele enfatizou que a democracia permite a realização de encontros como este, e que o AGIR36 se propõe a ser um agente transformador na política municipal, estadual e nacional.