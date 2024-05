No último sábado, dia 18, o empresário vilhenense Márcio Rogério Kavitsky teve seu carro roubado enquanto viajava entre Vilhena e Colorado do Oeste.

Ele seguia pela rodovia na companhia de seu filho e tinha como destino a cidade de Cabixi, onde passariam o final de semana, quando foi surpreendido por dois homens armados. Os criminosos, que ocupavam uma moto preparada para trilha, apontaram um revólver em sua direção e ordenaram que ele parasse o veículo (leia mais AQUI e AQUI).

Contudo, na manhã desta segunda-feira, dia 20, o empresário visitou a redação do Extra de Rondônia para agradecer à equipe do site pela divulgação correta da ocorrência. Além disso, ele fez questão de elogiar a postura profissional da polícia durante todo o processo. “Desde o momento em que fiz a denúncia até a recuperação do carro, fui tratado com muito respeito e atenção. Agradeço imensamente a todos os policiais que se dedicaram a solucionar esse caso”, declarou.

Este episódio ressalta a importância de uma resposta policial ágil e coordenada em situações de emergência. A rápida recuperação do veículo trouxe alívio ao empresário e reforçou a confiança da comunidade na atuação das forças de segurança pública.