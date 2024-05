No próximo mês, dia 08 de junho, a Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni realiza, pela segunda vez, as campanhas Comboni Rosa e Comboni Azul no município de Corumbiara.

Ambas as campanhas acontecem na Escola Mundo Mágico, entre às 7h30 e 11h30. Neste período, serão realizados exames preventivos, gratuitos, contra cânceres de mama e de próstata. Além da triagem das mamas com enfermeiras oncológicas, dois médicos urologistas participam da ação para a realização do exame de toque retal.

Além disso, com a parceria do Laboratório CID, serão realizados os exames de PSA. Este exame, conhecido por Antígeno Prostático Específico, trata-se de uma enzima produzida pelas células da próstata cujo aumento da concentração pode indicar alterações como prostatite, hipertrofia benigna da próstata ou câncer de próstata, por exemplo.

“O Comboni Rosa e o Comboni Azul são campanhas muito importantes realizadas pela ASSDACO, em parceria com outras instituições, com foco na prevenção ao câncer. Nós sabemos que o diagnóstico precoce é muito importante para o tratamento, por isso convidamos os homens e mulheres de Corumbiara para, no dia 08 de junho, aproveitarem a oportunidade e realizar os seus exames preventivos”, convida Vera Travain Bianchini, presidente da ASSDACO.

Vale ressaltar que tanto o Comboni Rosa, assim como o Comboni Azul, são realizados de forma gratuita. A campanha, em Corumbiara, é voltada às mulheres acima de 40 anos e aos homens com idades a partir dos 45 anos.

“Para realizar o exame de prevenção, os homens e mulheres precisam apresentar o cartão do SUS – Sistema Único de Saúde. É preciso enaltecer também a parceria da Prefeitura e da Câmara Municipal de Corumbiara, que nos dão todo o respaldo para a realização das campanhas preventivas no município”, lembra a coordenadora de campanhas da ASSDACO, Aparecida Miranda (Cidinha).