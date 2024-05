O Coral Sicoob Credisul está à procura de novos talentos para integrar o grupo. Se você é apaixonado por música e mora em Vilhena (RO) essa é sua chance.

As audições acontecerão nos dias 28 e 30 de maio, a partir das 18h30, no Centro de Treinamento e Cultura Sicoob Credisul, localizado na Av. Capitão Castro, 3112.

Adolescentes a partir de 12 anos podem participar, desde que estejam acompanhados por um responsável. Já os jovens de 15 anos ou mais, é necessário apenas a autorização dos responsáveis. Para fazer parte do grupo de coristas é importante também ter afinidade com canto, disponibilidade para os ensaios, que ocorrem às terças e quintas-feiras das 18h30 às 20h15, e participação em eventos ao longo do ano. Vale lembrar que a participação no coral é voluntária, e não há remuneração.

Na audição, o candidato deverá cantar um trecho de uma canção ‘educacional’ com auxílio da regente. Serão feitos também alguns vocalizes ascendentes e descendentes para uma pré-classificação vocal em: Baixo, Barítono ou Tenor (homem) e Contralto, Mezzo ou Soprano (mulher). Lembrando que a classificação pode mudar no decorrer dos ensaios e de acordo com a evolução do corista.

Criado em 2016 para promover e divulgar a cultura, fomentar a qualidade de vida, o Coral Sicoob Credisul começou com alguns colaboradores. Com o sucesso do projeto, em 2019, abriu suas portas para a comunidade. Atualmente, o grupo conta com 32 coristas, liderados pela professora Ana Cássia Silvestre, formada em música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Thiago Marianno, produtor musical e músico arranjador.

O projeto é uma iniciativa da cooperativa Sicoob Credisul, que enxerga na música uma poderosa ferramenta que contribui para a qualidade de vida, além de saúde mental e física.