Aberta na segunda-feira (20) a maior e mais importante do gênero do Norte do País e encerramento na sexta-feira (26) a Rondônia Rural Show Internacional é uma feira de agronegócios voltada para a agricultura, pecuária, tecnologia.

A RRSI tem exposições de máquinas agrícolas, equipamentos, vitrines tecnológicas, insumos, exposição de animais, além de palestras, oficinas e demonstrações práticas.

O objetivo é o desenvolvimento permanente do meio rural com estímulo ao agronegócio, priorizando agricultores, empresas da área e o público, a realizarem negócios e ampliar os conhecimentos tecnológicos. O segmento tributário é da maior importância para os participantes, por isso o convite ao advogado Breno de Paula, que proferirá palestra sobre “Reforma Tributária, seus Efeitos e Negócios”, na sexta-feira (24), das 9h30 às 12h no estande do Sebrae/CDLs/Associações Comerciais/Fecomércio na Rondônia RRSI.

Breno de Paula é advogado Tributarista, Doutor e Mestre em Direito (UERJ), especialista em Política e Direito Tributário-FGV de Brasília, professor de Direito Tributário da Universidade Federal de Rondônia e coordenador do Comitê de Assuntos Tributários da Federação do Comércio de Rondônia-Fecomércio/RO.

CURSO NO MS

Recentemente Breno de Paula participou como formador do curso “Reforma Tributária” da Escola do Judiciário do Mato Grosso do Sul (Ejud-MS) no período de 17 a 19 de abril atendendo convite do desembargador Odemilson Roberto Castro Fasse, diretor-geral da Ejud-MS. O curso capacitou 50 magistrados do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS) com a finalidade de prepara-los “para lidarem com as mudanças ocorridas no sistema tributário brasileiro, as quais possuem potencial para alterar a dinâmica federativa e a distribuição das receitas entre os entes federativos”.

No convite encaminhado a Breno de Paula, o reconhecimento da contribuição como “formador será de valor inestimável para o desenvolvimento profissional dos participantes e enriquecerá não apenas o conteúdo acadêmico do curso, mas também fortalecerá os laços de colaboração entre as diversas esferas atuantes no Poder Judiciário”, disse o desembargador Odemilson Castro.

Sobre a participação do evento no vizinho Estado, Breno de Paula disse, que se “sentiu honrado” com o convite formulado pelo desembargador Odemilson Castro para participar do curso da Escola da Magistratura do TJ do Mato Grosso do Sul, sob a temática da Reforma Tributária.