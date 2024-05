O Ministério Público de Rondônia (MP) obteve a condenação, pelo crime de homicídio qualificado, de três pessoas envolvidas na morte do vereador de Colorado do Oeste, Thiago José Monteiro, ocorrida em setembro de 2022, naquele Município.

Os réus – o mandante, o executor e o partícipe – foram sentenciados a penas que, somadas, ultrapassam 54 anos de reclusão.

O Júri foi realizado no Fórum Criminal de Colorado e teve a atuação dos Promotores de Justiça Camyla Figueiredo de Carvalho e Vinícius Basso de Oliveira.

De acordo com denúncia do MP, o crime foi motivado por vingança, em razão de a vítima ter mantido relacionamento com a esposa do mandante do assassinato. A morte do parlamentar foi encomendada a dois homens contratados para realizar o serviço, os quais figuraram como executor e partícipe.

O vereador foi assassinado na varanda de sua casa em setembro de 2022, após atender esses dois réus, que bateram palma na frente da residência, simulando precisar de uma ferramenta emprestada. O executor foi atendido pela vítima, que foi alvejada com tiros de arma de fogo, enquanto procurava a peça no seu veículo.

O parlamentar foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos, indo a óbito dias depois do crime (leia mais AQUI).

Os jurados acataram os argumentos do MP, tendo condenado os três réus por homicídio qualificado – motivo torpe por paga ou promessa de recompensa e recurso que dificultou a defesa da vítima. O mandante foi sentenciado a 21 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado; o executor a 18 anos e 7 meses e o partícipe a 15 anos.