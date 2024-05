Tendo alta hospitalar na manhã da terça-feira, 22, o ex-prefeito de Cerejeiras, Kleber Calisto, conversou com exclusividade com a reportagem do Extra de Rondônia, ocasião em que fez um relato detalhado dos problemas de saúde que o acometeram entre segunda-feira passada, que o levaram a passar nove dias hospitalizado, sendo seis deles na UTI do Hospital Regional de Vilhena.

Segundo seu relato, tudo começou na sexta-feira que antecedeu o Dia da Mães, quando teve dois momentos em que sofreu tonturas muito fortes. Kleber chegou a ir ao hospital em Cerejeiras, passou por aferição da pressão arterial, e, como estava normal, apenas recebeu soro e foi liberado para retornar para casa.

Ele toma remédios para o coração, e no passado teve uma crise de labirintite, e como ficou alguns dias sem tomar a medicação, achou que isso tinha causado o problema.

“Voltei para casa porque era o fim de semana do Dia das Mães, e queria estar junto com a família. Almocei normalmente no domingo, mas depois já não tive vontade de comer mais nada”, explicou.

Na segunda-feira, 13, ele voltou a passar mal, com outra crise de tontura e quase caiu dentro de casa, e de novo foi buscar auxílio no hospital de Cerejeiras. Lá ele encontrou a mesma médica que o havia atendido na sexta-feira, e novamente foi colocado no soro e retido para observação, após coleta de material para exame. A expectativa era que o exame saísse por volta do meio-dia, e diagnosticado o problema seria liberado.

“Foi então que começou o problema mais sério. Precisei ir ao banheiro, e lá dentro não consegui chegar ao vaso sanitário, passei direto com outra crise de tontura, dessa vez muito mais forte, e tudo escureceu ao meu redor”, prossegue Calisto.

Neste momento, ele afirmou ter pedido a Deus para não cair, mas isso aconteceu e na queda ele bateu forte com a cabeça em alguma coisa, causando uma contusão enorme, daquelas que a gente conhece popularmente como “galo”. Os demais pacientes e acompanhantes que estavam no quarto ouviram o barulho, e Kleber foi socorrido, “mas não vi nada, quando retomei a consciência eu estava sozinho no quarto”.

Foi aí que o enfermeiro ao chegar reparou que a bermuda de Kleber estava encharcada de sangue, proveniente da queda, mas logo em seguida ele evacuou fezes repletas de sangue também. “Era muito sangue, mesmo”, disse.

Ele foi encaminhado para Vilhena a fim de ser atendido em clínica particular com urgência, para ser submetido a exame de endoscopia, pois o especialista que o atendeu já deduziu de cara que era hemorragia digestiva, “mas no estômago, não nos intestinos”, explica Kleber, que acrescenta não ter sentido nenhuma dor no abdome até então.

O ex-prefeito foi levado de ambulância para o local onde passaria pelo procedimento de endoscopia, mas ao desembarcar e ser posto numa cadeira de rodas, voltou a desmaiar. “Foi aí então que o médico entrou em contato com o Hospital Regional, pedindo minha internação na UTI, com necessidade de transfusão de sangue urgente”, afirma.

Kléber disse que sofreu outro “apagão” nos corredores do HR, acordando momentos depois já no setor de Tomografia, exame ao qual foi submetido para aferir se tinha havido alguma consequência mais grave na cabeça em função da queda lá no hospital de Cerejeiras. “Graças a Deus foi apenas um dano superficial”.

Mas o drama ainda teria outro capítulo: ao ser submetido a transfusão de sangue, o organismo de Calisto reagiu de forma alérgica, “coisa que eu nem sabia que poderia acontecer, fui descobrir isso na prática”. Ele começou a sentir sua garganta fechando, e foi ficando sufocado. O procedimento foi suspenso, e após medicação a transfusão recomeçou. E a partir daí Kleber começou a reagir.

Depois deste momento, ele passou o resto do tratamento hospitalar totalmente lúcido, e fez a endoscopia, que confirmou a presença de uma lesão de úlcera no estômago, além de infecção pela bactéria Helicobacter pylori.

Seu estado de saúde foi evoluindo para melhora, e na tarde do sábado ele deixou a UTI, e finalmente teve alta nesta terça-feira, 21, mas prossegue em repouso em casa por mais uns dias, e prossegue com o tratamento até sua recuperação total.

Devido à experiência traumática, Kleber afirma que só quem passa por uma UTI pode saber de fato o que é estar com a vida realmente em risco, e que a partir de agora irá rever seu modo de viver e dar valor “ao que de fato é importante, sendo em primeiro lugar Deus e minha família”.

Calisto agradeceu todos os médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde que o atenderam, tanto em Cerejeiras quanto em Vilhena, afirmando que foi muito bem tratado e que reparou que a mesma atenção dispensada a ele era dada a todos os pacientes. “São todos profissionais de excelência que fazem tudo para preservar a vida dos pacientes”, agradece.

Finalizando, ele agradeceu o apoio incondicional de toda sua família, dos amigos e da imprensa, destacando a atenção dada pelo Extra de Rondônia ao seu caso. “Fico muito feliz ao saber o quanto sou querido, e quero dizer que o apoio e as correntes de oração feitas em prol de minha recuperação foram fundamentais para que eu pudesse estar aqui agora fazendo este relato a vocês”, encerrou