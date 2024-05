A casa mais sertaneja de Vilhena, o Old Ranch, está preparando um grande evento para os amantes do gênero: o “Arraial do Old”, que contará com um show nacional do cantor Loubet.

O evento está marcado para o dia 14 de junho, sexta-feira, prometendo agitar a cidade com muita música e diversão.

Loubet, conhecido por sucessos como “Made in Roça” e “Muié”, “Singular”, Chapéu e Butina”, é uma das grandes revelações do sertanejo universitário. Com uma voz marcante e carisma, ele conquistou uma legião de fãs pelo Brasil, levando seu estilo único e músicas contagiantes aos quatro cantos do país.

Os ingressos para o “Arraial do Old” estarão disponíveis na próxima terça-feira, 28, na Diip Bar. As entradas serão limitadas a 500 pessoas, garantindo um ambiente exclusivo e confortável para todos os participantes.

Para quem deseja uma experiência ainda mais especial, há a opção de camarote. Interessados devem entrar em contato com Eliton pelo número (69) 9 8134-4990.

Prepare seu chapéu de palha e sua roupa caipira e venha curtir uma noite inesquecível com Loubet no “Arraial do Old”!

>>> Veja o clipe abaixo >>>

