O AGIR36, a sigla partidária que mais cresce e fortalece no Estado de Rondônia, realizou mais uma reunião significativa na última semana.

Desta vez foi o município de Rolim de Moura, na região da Zona da Mata, que reuniu a diretoria municipal e apresentou seus pré-candidatos ao parlamento municipal no pleito eleitoral de outubro próximo.

O ex-deputado federal Natan Donadon, presidente estadual da legenda em Rondônia, este presente ao encontro, que marcou um momento ímpar no fortalecimento da sigla partidária nessa região.

Natan cumprimentou os presentes e destacou a importância da participação política dos cidadãos como ferramenta de transformação democrática, reforçando a mensagem do partido de que “Só o respeito e o diálogo constrói”.

O ex-parlamentar destacou a visão política do presidente municipal, André Sgarbi, e também a experiência e articulação política do advogado Lauro, que foi prefeito nesse município e é filiado ao AGIR36 em Rolim de Moura.

Essa reunião faz parte de uma série de encontros organizados pelo AGIR36 em vários municípios de Rondônia, com o objetivo de estreitar relações e discutir estratégias eleitorais visando as eleições municipais de outubro de 2024. Esses eventos são planejados para fortalecer a presença do partido em nível local e preparar seus candidatos para o próximo pleito, promovendo o engajamento político e o diálogo com a comunidade.

CONHEÇA OS PRÉ-CANDIDATOS AO LEGISLATIVO:

– André Sgarbi

– James do JJ

– Marcia Lorenzett

– Marcilene Cabral

– Roberto Ferrari

– Marcio de Oliveira

– Irineu Dopiate

– Cristiano Barbieri

– Keila Ferreira

– Roberto Ferreira

– Fábio Shrek