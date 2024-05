A “explosão” das exportações de café conilon neste ano no Brasil não representa risco de desabastecimento interno, garante o diretor técnico do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), Eduardo Heron do Carmo.

À reportagem, ele reforçou que “não existe possibilidade de faltar o grão no Brasil para a indústria torrefadora”.

Essa variedade é utilizada principalmente para a fabricação de café solúvel, embora componha blends com arábica também.

“O setor, no país, já passou por outras crises internas, como a estiagem de 2017, que afetou severamente a produção de conilon. Mesmo assim, tivemos a indústria abastecida”, lembrou. Carmo conversou com a reportagem nos bastidores do 24º Seminário Internacional do Café, organizado pela Associação Comercial de Santos (ACS).

Conforme dados mais recentes do Cecafé, divulgados em 13 de maio, a exportação da variedade canéfora (robusta e conilon) somou 2,559 milhões de sacas embarcadas entre janeiro e abril deste ano, avanço de 548% ante igual período do ano passado. “O país está preparado para atender tanto à demanda interna quanto externa”, afirmou.

A demanda reforçada pelo café robusta ocorreu porque o Vietnã, principal produtor, enfrenta seca e redução da produção, o que levou o mercado a recorrer ao produto brasileiro. “Além disso, o Brasil tem preço competitivo e oferta, já que a safra foi boa.”

Ele acredita ainda que, se o mercado externo refluir para o Brasil quando o Vietnã retomar a produção, o mercado interno dará conta de absorver a safra. “Somos o segundo maior consumidor global de café”, informou. Assim, as vendas ocorrem respeitando-se as leis de oferta e demanda, normalmente. “Se o preço lá fora está mais atrativo, e há demanda, o setor exporta mais, e vice-versa.”

Colheita de café

A safra de café que está começando a ser colhida no Brasil, referente ao ciclo 2023/24, inicialmente tem apresentado grãos menores do que se esperava, embora ainda “seja cedo” para cravar que esse padrão seguirá até o fim do ciclo, disse o diretor do Escritório Carvalhaes, Eduardo Carvalhaes.