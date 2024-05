A avicultura do Rio Grande do Sul divulgou dados preliminares sobre os prejuízos enfrentados pelo setor devido à recente catástrofe climática que afetou o estado desde o final de abril.

As informações foram coletadas entre 5 e 20 de maio, revelando um cenário devastador para os produtores e indústrias do setor, com perdas totais inicialmente estimadas em R$ 182,9 milhões. Ao todo, estima-se que 1,5 milhão de aves morreram.

Segundo o presidente-executivo da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav), José Eduardo dos Santos, os números devem subir consideravelmente por conta de indústrias afetadas em regiões de difícil acesso, cujos prejuízos ainda não foram computados. “Com certeza vamos superar a casa dos R$ 240/250 milhões de perdas”.

De acordo com ele, o Vale do Taquari, região central gaúcha, sofreu a terceira enchente em menos de seis meses e é a região mais afetada, sendo responsável por cerca de 20% da produção avícola do estado do Rio Grande do Sul.

Santos conta que a partir do momento em que o setor começou a sofrer as intensas perdas, passou a verificar novas rotas logísticas de abastecimento e de redirecionamento de planteis para assegurar que o produto não falte na mesa dos brasileiros.

“Ainda teremos alguns ajustes na oferta, mas podemos garantir que não teremos desabastecimento, não geraremos esse problema para a população”.