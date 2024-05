A Vilhenense Mariana Ysabel Alcântara, de 17 anos, fez história ao conquistar a medalha de prata nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) na categoria karatê.

A competição, que é o maior evento de esporte escolar do país, ocorreu entre os dias 19 e 20 de maio, em Aracaju, Sergipe.

Mariana, estudante do Colégio Militar Tiradentes da Polícia Militar (CTPM 5) em Vilhena, destacou-se como a única atleta de sua cidade a trazer uma medalha nesta modalidade. O JEBs sub-18 reuniu jovens talentos de todo o Brasil, e a conquista de Mariana evidencia seu talento e dedicação ao esporte.

A delegação do Cone Sul de Rondônia contou com seis atletas, sendo quatro de Vilhena. Dentre os vilhenenses, três são da Academia Champions e um da Associação O Caminho da Escola. Os competidores foram orientados pelo experiente sensei Flávio Gomes, que atuou como técnico do Estado. Ele expressou sua gratidão ao presidente da Federação Escolar FEERO de Rondônia, Antônio Marques Nunes, pelo apoio essencial durante a competição.

A equipe da Academia Champions Clube, vinculada ao projeto social “Treinando Campeões”, foi fundamental para o sucesso de Mariana.

Além de Mariana, outros atletas que representaram Vilhena foram João Gustavo Cotta, que estuda no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), campus Vilhena, e Amanda Gues, também do IFRO. Rodrigo Oliveira, que também estuda no IFRO e treina na Associação O Caminho da Escola, foi outro competidor notável da região.

A medalha de prata de Mariana Ysabel não apenas celebra seu esforço e talento, mas também destaca a importância do apoio comunitário e institucional no desenvolvimento dos jovens atletas. O sucesso de Mariana serve como inspiração para muitos outros jovens que buscam alcançar grandes feitos no esporte escolar.