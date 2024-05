Em entrevista ao Extra de Rondônia, concedida na terça-feira 21, o vice-governador de Rondônia, Sérgio Gonçalves, que também atua como Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, discutiu as expectativas e avaliações do governo para a Rondônia Rural Show.

Este evento é um dos mais significativos para o setor produtivo do estado, especialmente no agronegócio.

Gonçalves destacou que a expectativa do governo é continuar a política pública do governador Marcos Rocha, que visa criar um ambiente favorável para o crescimento das empresas.

Ele enfatizou que a feira é uma oportunidade crucial para negócios, promovendo o desenvolvimento econômico da região. A Rondônia Rural Show, segundo o vice-governador, é uma ação significativa que beneficia as empresas do setor agropecuário.

Ele salientou que o governo de Rondônia tem implementado várias ações para criar um ambiente favorável às empresas, e a Rondônia Rural Show é um exemplo claro dessas iniciativas.

O evento não só atrai um grande público, mas também é um sucesso em termos de negócios realizados. Gonçalves mencionou que a feira é uma plataforma para gerar emprego e renda, com oportunidades que se estendem além do término do evento, devido às conexões e contatos estabelecidos.

Ao avaliar o setor produtivo, especialmente o agronegócio, o vice-governador afirmou que o agro de Rondônia está em uma posição forte e a economia do estado continua a crescer. Ele destacou que Rondônia possui a menor taxa de desocupação de emprego do Brasil, um indicador positivo do desempenho econômico do estado. Mesmo enfrentando desafios, o agro tem mostrado resiliência e continua a expandir-se.

Gonçalves expressou otimismo em relação ao futuro de Rondônia. Ele observou que o Estado tem crescido consistentemente nos últimos quatro anos, mesmo durante a pandemia. Para ele, o governo, sob a liderança de Marcos Rocha, permanece confiante no contínuo crescimento e desenvolvimento econômico de Rondônia.

Para encerrar, Sérgio Gonçalves fez um convite à população para participar da Rondônia Rural Show, que encerrará neste sábado, 25. Ele ressaltou a importância do evento não apenas para os negócios, mas também para a comunidade em geral, incentivando todos a se envolverem e aproveitarem as oportunidades oferecidas pela feira.