Através de Nota Oficial, a prefeitura de Vilhena informou o cancelamento do desfile cívico de 7 de setembro.

O evento está previsto para este sábado, com a participação de diversas escolas, entidades e forças militares em um percurso que reforça a história e a cultura local, conforme recente entrevista concedida ao Extra de Rondônia pela presidente da Fundação Cultural de Vilhena (FCV), Évelyn Olímpia Medrado Teixeira (leia mais AQUI).

De acordo com a nota, o cancelamento deve-se à baixa qualidade do ar e da densa fumaça que cobre o Estado de Rondônia.

>> LEIA, ABAIXO, A NOTA OFICIAL:

Nota Oficial da Prefeitura de Vilhena

A Prefeitura de Vilhena informa à população que, em virtude da baixa qualidade do ar e da densa fumaça que cobre o Estado de Rondônia, o desfile cívico-militar de 7 de setembro está cancelado. A medida atende à recomendação conjunta SEI n. 1/2024/GAEDUC, emitida pelo Grupo de Atuação Especial de Educação e pelo Grupo de Atuação Especial da Defesa dos Direitos Humanos, da Cidadania, do Consumidor, das Crianças, Adolescentes e Jovens e da Saúde, do Ministério Público de Rondônia.

A recomendação do Ministério Público de Rondônia baseia-se nos dados da plataforma IQAir, que monitora a qualidade do ar e aponta que o estado apresenta uma taxa de partículas 77 vezes acima do limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), classificando a qualidade do ar como perigosa. Dessa forma, a decisão de cancelar o desfile cívico-militar visa proteger a saúde da população, especialmente das crianças, adolescentes, idosos e pessoas com doenças respiratórias, que são os mais afetados pela poluição do ar.

A Prefeitura de Vilhena reforça o seu compromisso com a saúde e a segurança dos cidadãos e seguirá monitorando a situação, adotando todas as medidas necessárias para minimizar os impactos deste problema ambiental. Agradecemos a compreensão de todos e contamos com a colaboração da população para enfrentar este momento.

Secretaria Municipal de Comunicação – Semcom

Vilhena, Rondônia, 04 de setembro de 2024.