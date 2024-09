Mais uma pesquisa realizada no município de Cerejeiras mostra o crescimento de Sinésio José na preferência do eleitorado.

A nova amostragem, realizada pelo Instituto Haverroth de Política, Estatística e Comunicação (IHPEC), aponta Sinésio José (União Brasil) com 60,1% das intenções de voto, uma vantagem significativa sobre seu principal concorrente, Airton Gomes (PL), que aparece com 34,6%. Os eleitores indecisos ou que não responderam somam 5,3%. Na pesquisa, o IHPEC perguntou: Se as eleições fossem hoje, em quem você votaria para prefeito de Cerejeiras?

A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 20 de setembro de 2024, com 540 entrevistados na área urbana de Cerejeiras. Com um intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 3%, a pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RO-07985/2024. No primeiro levantamento realizado pela empresa, Sinésio José apareceu com 58,5% de preferência do eleitorado, contra 31,07% de Airton Gomes (leia mais AQUI).

O estudo reflete a opinião pública deste momento há poucos dias antes da votação, marcada para 6 de outubro.

A sondagem foi realizada pelo próprio IHPEC para fins de publicação em seu portal, o site revistaenquete.com.br. O intervalo de Confiança é de 95% e a margem de erro de 3%.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Dejanir Haverroth, responsável pela pesquisa, informou que sua equipe esteve em Cerejeiras, percorrendo todos os bairros da cidade, entrevistando pessoas sobre a intenção de votos, garantindo a fidelidade das informações.

Afirmou que o levantamento seguiu uma metodologia de amostragem estratificada, garantindo que a coleta de dados in loco fosse monitorada por GPS e gravações de áudio para controle de qualidade.

METODOLOGIA DA PESQUISA

De acordo com Dejanir, a pesquisa foi feita em avenidas de grande circulação, abordando eleitores de diversos setores, bairros e distritos da cidade. Apesar de não haver amostra na zona rural, o equilíbrio foi garantido com a inclusão de eleitores do interior que estavam presentes na área urbana. A amostragem seguiu a seguinte distribuição: 50% homens e 50% mulheres, com faixa etária variando de 16 a mais de 50 anos.

Confira os números abaixo: