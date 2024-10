Ao todo, 13 vereadores foram eleitos.

O médico Celso (PL) obteve 1.835 votos; Samir Ali, atual presidente do Legislativo (MDB) obteve 1.359 votos; Roberto Souza Nego (Podemos) – 1.279 votos; Jander Rocha (Podemos) – 1.160 votos; Eliton Costa (Republicanos) – 1.158 votos; Anderson Motorista (Podemos) – 1.103 votos; Pedrinho Sanches (Podemos) – 1.071 votos; Zé Duda (Republicanos) – 985 votos; Silvano Pessoa (UB) – 956 votos; Rose Batista da Saúde (UB) – 881 votos; Wilson Tabalipa (PL) – 834 votos; Amanda Areval (Republicanos) – 830 votos; Gabriel Graebin (PRD) – 619 votos

Com essa composição, a Câmara de Vilhena passa a contar com representantes de diversas legendas, destacando-se o partido Podemos, que elegeu quatro vereadores. A renovação foi alta, com apenas quatro dos atuais vereadores (Samir, Pedrinho, Zé Duda e Talbalipa) conseguindo permanecer no mandato.

Celso Machado foi um dos inúmeros candidatos que visitou a redação do Extra de Rondônia e concedeu entrevista divulgando suas propostas de trabalho (leia mais AQUI).

>>> CONFIRA ABAIXO OS VEREADORES ELEITOS EM VILHENA: