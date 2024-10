As duas vítimas fatais do acidente envolvendo um carro e um ônibus da empresa Eucatur, ocorrido na madrugada desta sexta-feira, 11, em Pimenta Bueno, foram identificadas como moradores de Cacoal (leia mais AQUI).

O motorista do carro foi identificado como Wscicleiton de Castro Souza, de 42 anos, e a jovem como Sophya Macedo de Almeida Moraes, de 15 anos. Outras duas meninas que estavam no veículo foram socorridas e permanecem internadas no hospital de Pimenta Bueno.

Dez passageiros do ônibus sofreram ferimentos leves e também receberam atendimento médico.

Ainda não há informações confirmadas sobre as causas do acidente, mas há suspeitas de que o condutor do carro possa ter adormecido ao volante, já que estava retornando de eventos no Cone Sul.