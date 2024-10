A Polícia Civil de Rondônia anunciou, na manhã da última segunda-feira, 28 de outubro, a prisão preventiva de Julian Rodrigues dos Santos, 29 anos, apontado como o principal suspeito de uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 12 de outubro de 2024 (leia mais AQUI).

O crime foi motivado por ciúmes, segundo as investigações da Delegacia Especializada no Combate aos Crimes Contra a Vida, e resultou em graves lesões à vítima, L. S. S. S., que atualmente segue hospitalizado após sofrer múltiplos ferimentos.

O CRIME

De acordo com o inquérito policial nº 21136/2024 e a ocorrência policial nº 171517/2024, L., foi esfaqueado nas imediações da casa noturna Kalunga, onde estava acompanhado de J. R. S. I., sua namorada há uma semana. Juliana relatou que seu ex-companheiro, Julian, estava na casa noturna e os encarava insistentemente. Temendo uma situação hostil, J. R., chamou L., para deixar o local.

Contudo, ao chegarem à área de estacionamento, enquanto pegavam a motocicleta para ir embora, Julian aproximou-se deles e, sem qualquer palavra, atacou L., com uma faca. O agressor desferiu golpes que atingiram o braço direito, a cabeça, a orelha esquerda e, mais gravemente, a coluna cervical de L., Após o ataque, Julian fugiu rapidamente do local em uma motocicleta.

Atendimento à Vítima e Situação Hospitalar

Após o crime, populares que presenciaram o ataque acionaram o Corpo de Bombeiros, que conduziu L., ao Hospital Regional para atendimento emergencial. Segundo o boletim médico, L., sofreu perfurações que comprometeram sua mobilidade, pois ele relatava não conseguir movimentar as pernas. O diagnóstico médico revelou uma perfuração na coluna cervical, além de ferimentos no braço e na cabeça.

Investigações e Prisão Preventiva

A Delegacia Especializada no Combate aos Crimes Contra a Vida iniciou as investigações imediatamente, elucubrando as circunstâncias e a motivação do crime. Os elementos colhidos no local, as declarações de testemunhas e o histórico de relacionamento entre Julian e J. R., confirmaram o motivo passional e a premeditação por parte do agressor. Com as evidências reunidas, a polícia representou pela prisão preventiva de Julian Rodrigues dos Santos, que foi deferida e executada pela equipe de policiais.

Julian foi localizado e preso no dia de hoje, sendo conduzido à Casa de Detenção de Vilhena, onde permanecerá à disposição da Justiça até a conclusão do processo. O delegado responsável pelo caso afirmou que o encerramento do inquérito é um passo importante para garantir justiça à vítima e segurança à população, ressaltando o trabalho rápido e eficaz das equipes policiais.

Posicionamento das Autoridades

Em entrevista, o delegado da unidade reforçou o compromisso da polícia com o combate aos crimes violentos, destacando que o esclarecimento e a resposta rápida em casos de tentativa de homicídio são prioridades da Delegacia Especializada. “A prisão do suspeito traz uma sensação de justiça para a vítima e sua família, e mostra que a Polícia Civil está atenta e pronta para agir com firmeza nesses casos”, afirmou o delegado.

Próximos Passos

Com a prisão preventiva decretada, Julian Rodrigues dos Santos aguardará o andamento do processo na Casa de Detenção de Vilhena, enquanto L., segue em recuperação sob cuidados médicos. O caso agora será submetido ao Ministério Público, que poderá oferecer denúncia por tentativa de homicídio, conforme as provas e testemunhos obtidos durante as investigações.