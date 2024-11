A Polícia Militar (PM) prendeu os suspeitos de invadirem uma casa, causarem pânico e roubarem uma motoneta, um celular e joias em Cerejeiras. Antes de fugirem, os criminosos trancaram as vítimas no banheiro (leia mais AQUI).

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Força Tática foi informada sobre um roubo ocorrido na noite de quinta-feira, dia 7, em que criminosos levaram uma motoneta Honda Biz branca, placa QTE-5D07, um celular, uma pulseira de prata e um anel dourado com prata.

Durante patrulhamento na Avenida Integração Nacional, os policiais avistaram um Fiat Uno azul com quatro ocupantes – três homens e uma mulher – que se assemelhavam às características dos suspeitos do roubo, o que motivou a abordagem ao veículo.

Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao receberem a ordem de parada, os policiais perceberam que o passageiro traseiro esquerdo, identificado como W.G., se abaixou, aparentemente guardando algo sob o banco.

Ao revistarem o veículo, os policiais encontraram um revólver oxidado de calibre .32 com cabo de borracha, sem marca aparente, e com cinco munições intactas no tambor – três de ponta oca CBC e duas ogivais CBC. Nenhum dos ocupantes assumiu a posse da arma. Questionados sobre o destino e a origem do trajeto, cada um deu uma versão diferente, entrando em contradição.

A namorada de W.G., relatou que ele esteve em sua casa, tomou banho e deixou um moletom cinza, o qual ela autorizou que os policiais pegassem. As vítimas reconheceram tanto a arma quanto o moletom, usados por um dos assaltantes, conhecidos na região por envolvimento em atividades criminosas.

Diante dos fatos, os suspeitos foram levados à delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. No momento em que os policiais chegaram à delegacia, a vítima aguardava a conclusão do registro da ocorrência referente ao roubo.