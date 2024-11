Maykan Kennedy da Silva, de 16 anos, que sobreviveu inicialmente à explosão de um tanque de combustível enquanto realizava uma limpeza em 2 de novembro, não resistiu aos ferimentos e faleceu na noite de quarta-feira, 13 de novembro, em Vilhena (leia Mais AQUI, AQUI e AQUI).

Desde o acidente, Maykan estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Vilhena, com 90% do corpo queimado. Devido à gravidade do quadro, ele não pôde ser transferido para um hospital com mais recursos.

No mesmo acidente, o colega de trabalho de Maykan, Fernando Guilherme Silva, também de 16 anos, morreu no local.