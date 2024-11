Em um julgamento que durou mais de 15 horas, realizado em Vilhena, Felipe Gabriel Campos da Silva foi condenado a 23 anos de reclusão. Ele era acusado de contratar Kaio Cabral da Silva Pinho para assassinar Carlos Mariano Ramos de Oliveira, conhecido como “Juninho Laçador”. O crime ocorreu no final de dezembro de 2022 (leia mais AQUI, AQUI, AQUI, AQUI, AQUI, AQUI, AQUI e AQUI).

Kaio, por sua vez, foi acusado de executar Juninho em uma emboscada na porteira do Rancho Marquezini, em Vilhena, e também de ferir um colega que estava no veículo com a vítima. Ele foi condenado a 25 anos de prisão. Ambos os réus não poderão recorrer da sentença em liberdade.

A morte de Juninho Laçador causou grande comoção na cidade. Durante as investigações, os acusados apontaram Ana Clara Messias Marquezini, ex-namorada da vítima, como a mandante do crime. Na época, Felipe era namorado de Ana Clara e afirmou ter contratado o executor a pedido dela.

As investigações da polícia concluíram que Ana Clara teve participação direta no homicídio do ex-namorado. Com base nisso, foi pedida sua prisão preventiva, que foi deferida pela Justiça. Ana Clara está presa e aguarda julgamento, que deve ocorrer em breve.