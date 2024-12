Na manhã desta quarta-feira, 18, o vereador reeleito Samir Ali (MDB) foi diplomado pela justiça eleitoral em cerimônia realizada no auditório do Legislativo em Vilhena (leia mais AQUI).

Após a solenidade, ele concedeu entrevista ao Extra de Rondônia, avaliando os resultados de sua gestão como presidente da Câmara Municipal de Vilhena, que será concluída neste fim de ano.

Samir -que segue como vereador para a legislatura 2025/2028 após conquistar 1.359 votos nas eleições de outubro deste ano – fez um balanço das melhorias realizadas durante seu mandato na presidência.

Samir destacou os avanços em diversos setores da Câmara, especialmente em transparência e infraestrutura. “Encerro esse ciclo de maneira muito alegre e contente com os resultados. Hoje, a Câmara de Vereadores tem o selo ouro de transparência. Também implantamos a Escola Legislativa, que se tornou referência no Estado, sendo a primeira Câmara Municipal de Rondônia a adotar essa iniciativa”, afirmou.

Ele também mencionou as melhorias estruturais no plenário e em equipamentos. “Adquirimos novos equipamentos de informática, instalamos cinco novos aparelhos de ar-condicionado e substituímos o transformador alugado por um próprio, capaz de suportar as demandas de energia da Câmara. Essas ações melhoraram a qualidade do ambiente e dos serviços”.

Durante sua presidência, Samir Ali conduziu uma reforma administrativa e deu início a uma revisão regimental, enfatizando a importância de modernizar e otimizar o funcionamento do Poder Legislativo. “Fico grato pela oportunidade de liderar essa Casa e pelas mudanças implementadas, que vão beneficiar a Câmara e a população a longo prazo”, ressaltou.

Embora não deva ocupar a presidência no próximo ciclo, o vereador reafirmou seu compromisso. “Estarei aqui como vereador, contribuindo para que Vilhena avance cada vez mais”, explicou.

Samir agradeceu à população de Vilhena pelo apoio nas urnas e celebrou a oportunidade de conquistar um terceiro mandato com uma votação expressiva. “Sou muito grato a Deus, à minha família e aos vilhenenses. Não é fácil conseguir três mandatos, e estou honrado com o reconhecimento da população”, destacou.

Encerrando, o vereador deixou uma mensagem de fim de ano: “Desejo a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que 2025 seja um ano de muitas realizações, bênçãos e avanços na qualidade dos serviços públicos em nossa cidade”.

Samir Ali segue como um dos vereadores mais experientes e bem votados de Vilhena, prometendo manter sua dedicação à comunidade e ao desenvolvimento do município.