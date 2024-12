Na manhã desta quarta-feira, 18, durante a cerimônia de diplomação dos eleitos (leia mais AQUI), o vereador mais votado nas eleições de Vilhena, Celso Eduardo Machado, conhecido como “Dr. Celso”, concedeu entrevista ao Extra de Rondônia.

O médico e agora parlamentar destacou suas expectativas para o mandato, falou sobre a possibilidade de presidir a Câmara e reforçou o compromisso com sua profissão e a população.

Questionado sobre a chance de presidir a Câmara Municipal nos primeiros dois anos, Dr. Celso confirmou que há conversas em andamento com os demais vereadores. “Tudo indica que sim, mas eleição é uma caixinha de surpresas. Assim como foi surpresa para mim os meus votos, pode ser que seja mais uma surpresa. Mas tudo indica que eu possa estar ajudando os colegas na presidência no primeiro biênio”, afirmou.

Dr. Celso também abordou uma curiosidade comum entre os eleitores: se continuará exercendo a medicina. Ele garantiu que não deixará sua profissão. “Deus me deu esse mandato, mas também me deu a minha profissão, e eu não posso largá-la. Tenho como conciliar os dois, com certeza”, disse, reforçando o compromisso de continuar atendendo à população enquanto cumpre suas funções como vereador.

Encerrando a entrevista, o vereador deixou uma mensagem de fim de ano para os eleitores e falou sobre suas expectativas para o futuro. “Peço para que a população colabore conosco nesse mandato, demonstrando seus anseios. Vamos tentar, junto com a Prefeitura, transformar esses pedidos em realidade. É um processo lento, mas com trabalho e dedicação tudo se constrói. Desejo um feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos, e que aproveitem as festas com suas famílias.”

Dr. Celso destacou ainda que os planejamentos para Vilhena já começaram desde sua eleição. “Independente de ser ou não presidente da Câmara, continuaremos buscando projetos e ações para a cidade. O trabalho não para”, concluiu.