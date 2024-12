A partir de 1º de janeiro de 2025, Vilhena contará com duas representantes femininas na Câmara Municipal: Amanda Areval e Rose Batista, esta última conhecida como “Rose da Saúde”.

Apesar do aumento das bancadas femininas na maioria dos municípios do Cone Sul, Vilhena teve uma redução, o que aumenta a responsabilidade sobre as eleitas. Atualmente, as representantes femininas no parlamento vilhenense são: Vivian Repessold, Clérida Alves e Nica Cabo João. Nenhuma delas foi reeleita ao cargo.

Ambas falaram sobre os desafios, expectativas e compromissos em entrevista ao Extra de Rondônia após a solenidade de diplomação que aconteceu nesta quarta-feira, 18, em Vilhena (leia mais AQUI).

Ao comentar a diminuição da bancada feminina, Amanda destacou a necessidade de união e trabalho para superar o cenário. “É uma responsabilidade grande, mas também é um movimento que nos fortalece. Nós somos apenas duas agora, mas precisamos mostrar força suficiente para construir um trabalho bem feito dentro do município. Tenho estado em contato com vereadoras de todo o estado de Rondônia, fortalecendo os espaços onde o número de mulheres diminuiu”, explicou.

Questionada sobre o que as mulheres de Vilhena podem esperar de seu mandato, Amanda foi enfática: “Podem esperar uma postura forte, comprometida, voltada para fazer uma política pública eficiente, fiscalizar e contribuir com o melhor de mim”.

Amanda também deixou uma mensagem de fim de ano para a população: “Desejo, de todo coração, que tenhamos um excelente final de ano e que as bênçãos de Deus estejam conosco para um 2025 incrível.”

Rose Batista ressaltou o desafio de representar as mulheres em um cenário onde a presença feminina na política ainda enfrenta barreiras. “Muitas mulheres não são estimuladas a votar em mulheres, porque, quando eleitas, algumas não fazem uma política voltada para o público feminino e infantil, o que desmotiva. Meu compromisso é diferente. Pretendo fazer um mandato sério e atuante, com políticas voltadas para as mulheres e as crianças”, afirmou.

Sobre o que as mulheres vilhenenses podem esperar de sua atuação, Rose garantiu: “Podem ter certeza de que terão uma representante que vai fazer a diferença, mostrando que é possível, sim, realizar uma política honesta e voltada para o bem-estar de todos”.