Um incidente envolvendo um homem em surto psicótico mobilizou diversas guarnições da Polícia Militar em Vilhena. O caso ocorreu após um veículo colidir contra a fachada de uma loja na Avenida Major Amarante, com o motorista fugindo do local (leia mais AQUI).

Segundo informações, o condutor, identificado pelas iniciais L.C.P.C., foi apontado por sua mãe como estando em surto psicótico. Familiares relataram que ele havia consumido entorpecentes antes de pegar o veículo, uma caminhonete Toyota Hilux, e causar o acidente.

Após a colisão, L.C.P.C., evadiu-se para sua residência, onde se trancou e passou a ameaçar familiares e policiais com uma faca de 25 cm. Durante o surto, ele danificou um forno elétrico e declarou que reagiria violentamente caso alguém se aproximasse.

A negociação para sua rendição envolveu a presença de um psicólogo, que conseguiu acalmá-lo após um longo diálogo. O homem entregou a faca e saiu pacificamente do cômodo onde estava trancado.

Na residência, os policiais encontraram um prato com uma substância vegetal semelhante à maconha e acessórios para consumo de entorpecentes. L.C.P.C., admitiu o uso da droga e afirmou não se lembrar do momento do acidente.

O motorista foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para os procedimentos legais. Ele apresentava escoriações no braço e na perna, decorrentes do sinistro. A parede da loja e um corrimão de inox sofreram danos, e o proprietário do estabelecimento foi orientado sobre as providências necessárias.

A operação contou com apoio de várias guarnições da PM e foi acompanhada pelo comandante da 1ª Companhia e pelo psicólogo responsável. O caso segue sob investigação para apuração completa dos fatos.