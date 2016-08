Junior Donadon dá detalhes da implantação de academia de ginástica ao lado da Câmara

Aguardado com ansiedade por desportistas da cidade, a academia de ginástica ao ar livre que será instalada no pátio da Câmara Municipal está com o projeto em andamento.

Junior Donadon, presidente do Legislativo, explicou que a equipe de engenheiros da Secretaria Municipal de Planejamento (Semplan) da prefeitura, executa o projeto para que, seguidamente, seja realizado o convênio, a licitação e a aquisição dos equipamentos.

A obra é fruto de solicitação feita por Junior Donadon ao deputado estadual Juraci Barbosa Moreira, o popular “Só na Bença”.

O vereador frisou que a academia de ginástica tem por finalidade atender a comunidade, tendo em vista que as imediações do Legislativo são utilizadas para o lazer e atividades físicas, principalmente em horário noturno.

Para Junior Donadon, o esporte auxilia na formação de conceitos básicos de cidadania, ou seja, os aspectos afetivos, sociais, cognitivos, culturais e biológicos, contribuem para questionamento de situações e problemas. Para os adultos, a prática esportiva pode reduzir os riscos de doenças, além de contribuir para uma melhor formação do corpo.

PISTA DE CAMINHADA

Melhorias para o setor esportivo foram sugeridas no plenário da Câmara de Vereadores por Junior Donadon.

O vereador, em novembro passado, apresentou ao Executivo indicação para construção de pista de caminhada no canteiro central da Avenida Tancredo Neves, no trecho entre a Avenida Jô Sato e a Praça dos Três Poderes. Um projeto maior se estende até o bairro Bodanese.

O local já é usado, desde janeiro de 2014, para esta modalidade de prática esportiva, também por indicação de Junior Donadon.

Texto e foto: Assessoria