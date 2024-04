Cacoal se prepara para receber mais uma edição do Campeonato Estadual de Motocross, em uma parceria que promete agitar a Capital do Café.

O evento, que acontecerá nos dias 27 e 28 de abril, na pista do Bosque, contará com o apoio do deputado estadual Cássio Gois (PSD), que mais uma vez demonstra seu apoio à cultura, turismo e esportes da região.

Com entrada gratuita ou mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, o evento será uma excelente opção de lazer para os amantes do motocross e para toda a família, segundo a organização do evento.

A realização é fruto da parceria entre Liga Independente de Motocross do Estado de Rondônia (Limero) e Cacoal Motoclube, que juntos buscam promover uma competição de alto nível, valorizando o esporte e a cidade de Cacoal e região.

O deputado Cássio Gois, conhecido por seu apoio aos eventos que ecoam em Rondônia, acredita no potencial do Campeonato Estadual de Motocross como uma ferramenta de desenvolvimento local, incentivando o turismo e movimentando a economia da região.

Segundo ele, a parceria com o evento reforça o compromisso do seu mandato em apoiar iniciativas que contribuam para o crescimento e a valorização de Cacoal e de Rondônia como um todo.

“A abertura do Campeonato Estadual de Motocross promete ser um grande sucesso, com muita adrenalina, emoção e a presença de pilotos talentosos. Não perca essa oportunidade de vivenciar um dos maiores eventos esportivos da região. Venha para o Bosque nos dias 27 e 28 de abril e faça parte dessa festa”, convidou o deputado Cássio Gois.