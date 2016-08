Candidato a vereador quer combater à corrupção em Vilhena

O comunicador Edson Seixas (PSB) que é candidato ao cargo de vereador defende uma política com mais ética e respeito em Vilhena.

Entre as propostas de campanha de Edson está o combate à corrupção. Morador de Vilhena há 20 anos, o candidato diz que entrou da política para “fazer a diferença” e retribuir o que a cidade lhe proporcionou.

“Vivo em Vilhena e amo essa cidade e aqui pude buscar um sonho, de lutar por minha felicidade. E hoje agradeço a esta cidade e a este povo abençoado”, falou.

Edson contou que trabalha com comunicação há vários anos no Cone Sul, inclusive ajudou na instalação da primeira rádio FM de Colorado do Oeste.

“Quero trabalhar em prol da população vilhenense, para ajudar a transformar a cidade em um local melhor para se viver, e o primeiro passo e fiscalizando e combatendo a corrupção”, afirmou Edson.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação