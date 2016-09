Coordenadores de comunicação do Governo conhecem estrutura do Extra de Rondônia

O jornalista Benedicto Domingues Junior, diretor do Departamento de Comunicação Social do Governo de Rondônia (Decom), e publicitário Francisco Melgarejo Júnior, da empresa Minha Agência, responsável pela mídia institucional do Governo do Estado, visitaram a redação do Extra de Rondônia na tarde desta terça-feira, 27.

Na sede do site, os coordenadores da comunicação governamental foram recebidos pelo diretor e jornalista Orlando Caro. Ambos conheceram a estrutura física e profissional do site, momento em que elogiaram o ritmo de trabalho da equipe.

É a primeira vez que Domingues e Junior visitam Vilhena com o propósito de ouvir jornalistas do Cone Sul para melhorar a comunicação institucional do governo na região.

Francisco Melgarejo elogiou a equipe do Extra de Rondônia por ser um dos mais acessados e de maior credibilidade do Estado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia