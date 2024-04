Com o objetivo de promover capacitação continuada e oferecer um ambiente propício e amplo para debates, Vilhena sediou nesta semana, junto à Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado de Rondônia (Actron), a 23ª Capacitação para Conselheiros Tutelares, de Direitos e Técnicos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente.

A ação, que contou com a participação de representantes de 45 cidades do Estado, trouxe como principais eixos temáticos “O Conselho Tutelar: um zelador de Direitos Humanos; Habilidades do Conselheiro; Prevenção e Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente; Acolhimento Institucional ou Acolhimento Familiar; Relacionamento Institucional com a Rede de Proteção; Ética do Serviço Público” e outros diversos temas correlacionados.

A capacitação ocorreu de 23 a 25 de abril, e teve por objetivo em atualizar, aprimorar e desenvolver as habilidades necessárias para o exercício eficaz de suas funções, garantindo uma melhor proteção dos devidos direitos.